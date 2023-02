Projet de loi sur le contrôle des armes à feu: plaidoyer pour le dépôt de nouveaux amendements

La porte-parole du groupe PolySeSouvient, Nathalie Provost, et le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec, Boufeldja Benabdallah, ont témoigné mardi en comité parlementaire, à Ottawa, pour demander aux élus de la Chambre des communes d’interdire définitivement les armes d’assaut.

Une motion a été adoptée au début du mois de février pour retirer deux amendements controversés au projet de loi sur le contrôle des armes à feu. Leur dépôt à l’automne dernier avait soulevé la colère de nombreux chasseurs.

« Les amendements visaient vraiment à retirer des armes de style d’assaut. Mais le mouvement populaire, ce qui a été diffusé dans les réseaux sociaux, laissait entendre qu’il y avait des armes raisonnablement utilisées par les chasseurs qui étaient retirées, alors que ce n’est pas le cas », a mentionné Mme Provost en entrevue à TVA Nouvelles.

Le groupe espère que ces amendements qui ont été retirés seront remplacés.

« On a bon espoir qu’un nouvel amendement soit déposé qui vient définir clairement qu’est-ce qu’une arme de style d’assaut et le type d’armes qui seraient retirés. On le répète : nous ne sommes pas contre les armes destinées raisonnablement à la chasse. »

Le confondateur de la Grande mosquée de Québec et elle rappellent aux élus fédéraux l'importance d'agir.

« ...on n’a plus la capacité d’attendre un nouveau projet. Il faut vraiment régler l’ensemble de la question. »

