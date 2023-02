Drame de Laval: le transport en commun s’arrêtera pour une minute de silence

Le transport en commun s’interrompra à Laval, Longueuil, Montréal et Québec mercredi le temps d’une minute de silence visant à rendre hommage aux victimes de la tragédie survenue la semaine dernière à Laval.

Les sociétés de transports des différentes villes, de même que le Syndicat canadien de la fonction publique, ont tous annoncé mardi soir que les chauffeurs d’autobus respecteront une minute de silence à 8 h 24, heure à laquelle un chauffeur de la STL a embouti son véhicule dans la garderie éducative Ste-Rose, sur la Terrasse Dufferin, faisant deux morts et six blessés, mercredi dernier.

«Toute la grande famille STL a été fortement ébranlée par ces événements et cette minute de silence est un moyen pour nos employés de se recueillir et d'exprimer toute leur solidarité envers ceux et celles qui ont été touchés par ce drame», a expliqué la directrice générale de la Société de transport de Laval, Josée Roy.

Celle-ci a précisé que les chauffeurs pourront cesser leurs activités pour respecter la minute de silence. «Nous remercions notre clientèle à l'avance pour sa compréhension en ces circonstances exceptionnelles», a ajouté Mme Roy.

Les chauffeurs à Montréal sont eux aussi invités à s’immobiliser une minute pour la minute de silence. «Un message sonore de sympathie sera entendu dans le réseau du métro et des affiches seront apposées dans les bus de la STM», a ajouté la Société de transport de Montréal.