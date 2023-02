François Legault envoie une carte de Saint-Valentin aux journalistes

Dans une tentative de réparer les ponts avec les journalistes de la tribune de la presse parlementaire, le premier ministre François Legault leur a envoyé une carte de Saint-Valentin.

Depuis la campagne électorale, la relation entre François Legault et les journalistes a connu des moments de tensions. À la fin de la dernière session parlementaire, le premier ministre a refusé de tenir un point de presse pour en faire le bilan, comme il est coutume de le faire. M. Legault n’a pas non plus envoyé la traditionnelle carte de Noël du premier ministre aux membres de la presse.

Depuis, à quelques reprises, l’équipe des communications de la CAQ avait également critiqué ouvertement le travail de certains journalistes sur les réseaux sociaux.

Dans sa carte de Saint-Valentin, François Legault aborde le sujet de front, sur un ton humoristique.

«Dans toute relation, il y a souvent des moments plus tendus. C’est en se parlant franchement qu’on réussit à surmonter les obstacles et faire grandir l’amour. Et dans une relation, c’est aussi normal d’être curieux et de poser des questions», peut-on lire dans la carte de souhaits.

L’attaché de presse du premier ministre, Ewan Sauves, explique que cette carte de Saint-Valentin est un «clin d’œil» visant à rappeler que M. Legault «respecte énormément» le travail des journalistes.

«On a reçu beaucoup de commentaires de membres de la Tribune de la presse parlementaire dans les dernières semaines à l’effet que M. Legault n’avait pas envoyé de cartes de Noël cette année. La déception était grande, et cela nous a surpris. On a donc décidé d’envoyer des cartes de la Saint-Valentin pour corriger la situation», a-t-il ajouté.

L’envoi de ces cartes est l’initiative de l’équipe des relations médias au cabinet du premier ministre. «Dès qu’on a proposé l’idée à monsieur Legault, il a immédiatement embarqué!» a indiqué M. Sauves.