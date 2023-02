La production du pick-up électrique Ford F-150 Lightning sur pause

Ford met la production et l’exportation de son pick-up électrique F-150 Lightning sur pause à cause de problèmes non identifiés avec la batterie.

Le constructeur a confirmé la nouvelle, mardi, d’après Bloomberg.

La fabrication, qui se fait dans une usine de Dearbon, dans le Michigan, sera sur pause le temps que les ingénieurs trouvent une solution à un «potentiel problème de qualité», découvert sur un véhicule à l’usine.

Ford a déclaré, dans un communiqué envoyé par courriel, qu’il ne livrait pas de pick-up en transit vers les concessionnaires.

La demande pour ce pick-up était importante depuis que Ford a lancé le modèle à batterie du véhicule qui se vend le mieux en Amérique depuis avril.