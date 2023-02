Pendant la pandémie, il y a plein de secteurs qui ont écopé, mais quelques-uns semblent en avoir profité.

C'est notamment le cas des boutiques d'érotisme qui ont fait des affaires d'or.

«Pendant la pandémie, on a vu les chiffres doubler, tripler ou même quintupler», explique Édith Arsenault, présidente des boutiques Séduction. «Les gens veulent revenir en magasin, mais ils sont plus informés et demandent exactement ce qu’ils veulent.»

Longtemps, ce type de commerce était tabou, mais au fil du temps, les mœurs ont changé et les consommateurs sont devenus curieux.

«La sexualité c’est la nouvelle santé mentale», dit Mme Arsenault. «On veut prendre soin de notre santé globale, donc c’est autant notre santé physique, que notre santé mentale que notre santé sexuelle, alors ça fait beaucoup plus partie du quotidien des Québécois.»

La nouvelle génération a également développé une relation totalement différente avec ce type de commerce.

«Les jeunes sont beaucoup plus ouverts», explique Mme Arsenault. «Leur sexualité est différente. Si avant on était dans l’action et le résultat, aujourd’hui on est plus axé sur la sensualité, le plaisir et la communication.»

Voyez l’entrevue complète avec la présidente des boutiques Séduction dans la vidéo ci-dessus.