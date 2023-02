La situation de l’itinérance pire que jamais au centre-ville de Montréal?

Le problème de l‘itinérance ne cesse de se détériorer au centre-ville de Montréal, constatent plusieurs organismes et commerçants.

Le nombre de personnes itinérantes a beaucoup augmenté depuis deux ans. Plusieurs acteurs du centre-ville ont par ailleurs l’impression que les problèmes de santé mentale et de consommation sont également de plus en plus présents au sein des sans-abris.

De nombreux employés travaillant au centre-ville affirment être victimes d’agressions de la part de personnes itinérantes.

Ce manque de sécurité nuit à la capacité de rétention de main-d’œuvre des entreprises ayant pignon sur rue au centre-ville. Les organismes clament aussi avoir de la difficulté à garder leurs bénévoles, notamment en raison de cette problématique.

«Des commerces doivent faire appel à des agents de sécurité simplement pour ne pas avoir à faire à la police constamment qui, rendu à ce point-ci, ne se déplace plus», a expliqué à TVA Nouvelles le directeur général de Montréal centre-ville, Glenn Castanheira.

Ce dernier martèle qu’il n'est pas question de criminaliser l’itinérance. Plusieurs organismes et entreprises réclament plutôt une meilleure coordination entre les différents services œuvrant auprès des itinérants.

Ils demandent davantage d’espaces pour accueillir les sans-abris, mais aussi un meilleur accompagnement et plus d’intervenants sur le terrain.

