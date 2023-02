Le proxénète Benjamin Dion écope de 7 ans de pénitencier

Un jeune proxénète, Benjamin Dion, a écopé, mardi après-midi, d’une peine de pénitencier de 7 ans pour l’abus et l’exploitation d’une ado de 17 ans dans le but de la transformer en esclave sexuelle.

La suggestion commune présentée par les avocats dans ce dossier a été retenue par le Tribunal.

En retranchant la détention préventive, il lui reste plus de 5 années de prison.

Le complice de M. Dion, Steve Bédad, est en attente de sa sentence.

Les deux hommes avaient également diffusé sur le web, des vidéos des agressions à la pointe d’un fusil à plomb.

Steve Bédard et Benjamin Dion avaient été reconnus coupables de traite et proxénétisme d’une personne mineure, agression sexuelle avec une arme à feu, séquestration et d’avoir tiré bénéfice de la prestation de services sexuels d’une mineure.