Le «tout inclus» du chemin Roxham: l’Assemblée nationale condamne la publicité du Bloc Québécois

On apprend cette semaine que l'État de New York et des agents fédéraux américains conduisent des migrants vers le chemin Roxham au Québec!



Que la société québécoise n'ait même pas son mot à dire là-dedans est inacceptable. Le Québec n'est pas un tout inclus.#BlocQc pic.twitter.com/XsgyMARDEK