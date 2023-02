Les Alouettes redeviennent une propriété de la LCF

La Ligue canadienne de football (LCF) a repris le contrôle des Alouettes de Montréal et a amorcé officiellement le processus de vente de l’équipe, mardi.

La #LCF a acquis les @MTLAlouettes, et un processus de vente accéléré, dirigé Park Lane, une banque d’investissement partenaire de la Ligue, est amorcé. Plusieurs groupes, locaux et nationaux, ont exprimé un vif intérêt. (1/2)



DÉCLARATION ➡️ https://t.co/UGnSOpGPxx pic.twitter.com/PP6m75MQKz — LCF (@LCFca) February 14, 2023

Mario Cecchini a été nommé président par intérim de l'équipe. Le directeur Danny Maciocia poursuit son travail pour bâtir la formation du club. (2/2)



DÉCLARATION ➡️ https://t.co/UGnSOpGPxx#LCF | #CFL pic.twitter.com/ADR3kEr2sd — LCF (@LCFca) February 14, 2023

De plus, le circuit a réinstauré Mario Cecchini à titre de président. Il retrouve toutefois son poste sur une base intérimaire, a précisé la LCF par voie de communiqué.

«La propriété des Alouettes de Montréal a été transférée à la LCF. Mario Cecchini a été nommé président par intérim de l'équipe et assurera la gestion des opérations quotidiennes des affaires de l'organisation sous la direction et la supervision du bureau de la Ligue», est-il indiqué dans la missive.

La LCF a aussi précisé qu’un «processus de vente accéléré et formel» a été lancé. Celui-ci est dirigé par la banque d’investissement Park Lane.

«Plusieurs groupes ont déjà exprimé un vif intérêt pour acheter les Alouettes, y compris des groupes dont les membres habitent ou œuvrent à Montréal ou dans la province de Québec», a spécifié la LCF.

C’est donc la fin de l’association entre les «Moineaux» et la succession du défunt Sid Spiegel et de son gendre Gary Stern. Les deux hommes avaient acheté le club montréalais en 2020. Spiegel est décédé l’année suivante et sa succession a hérité de ses parts (75 %) de l’organisation.