Observation touristique des blanchons aux Îles-de-la-Madeleine: la fin d’une époque

Les activités d'observation des blanchons sur la banquise au large des Îles-de-la-Madeleine, offertes aux touristes chaque année à la fin février début mars, pourraient bien être chose du passé en raison des changements climatiques.

L’hôtel Château Madelinot, qui en avait fait un produit de niche, doit encore une fois annuler sa programmation cette saison, et ce, pour la troisième fois d’affilée.

La couverture de glace bien en deçà de la moyenne dans le golfe du Saint-Laurent affecte la migration des phoques du Groenland, qui viennent depuis des millénaires mettre bas sur les côtes de l’archipel, en passant par le détroit de Belle Isle entre l’île de Terre-Neuve et le Labrador.

Selon le Service canadien des glaces (SCG), la glace ne couvrait que 4 % de la superficie du golfe à la fin janvier, contre une moyenne historique de 21 %.

Ariane Bérubé, directrice des ventes, marketing et communications pour le Château Madelinot, souligne que l’établissement hôtelier termine ainsi un troisième cycle d’annulation de ce produit touristique.

Les deux précédents cycles avaient eu lieu en 2010 et 2011, puis en 2015 et 2016.

Photo fournie par l'hôtel Château Madelinot

«Force est de constater qu’on est certainement arrivé à la fin de quelque chose, dit-elle. Mais en même temps, le blanchon, ça fait partie de la génétique du Château. Et on a eu tellement de belles années, depuis près de 40 ans qu’on fait ça. On a été chanceux! Alors si à l’avenir on peut contribuer, par exemple, à faciliter des recherches scientifiques ou des documentaires, pour mettre en lumière l’impact des changements climatiques, on va continuer d’être là. »

Selon Mme Bérubé, le Château Madelinot misera désormais sur le tourisme d’affaires et de congrès pour stimuler son achalandage hivernal.

La rénovation de ses 120 chambres, entreprise ces dernières années au coût de plusieurs millions de dollars, sera d’ailleurs complétée dès le printemps.

Photo fournie par l'hôtel Château Madelinot

«On est en transition vers autre chose et c’est très positif. Maintenant qu’on est ouverts à l’année, ça nous ouvre tellement d’opportunités! On est vraiment dans une autre dynamique. Et rien n’exclut, si jamais les conditions de glace s’annonçaient bonnes en janvier 2024, de s’enligner pour une nouvelle saison d’observation. On aurait cette flexibilité, en autant que des hélicoptères soient disponibles à la dernière minute, entre autres.»

À l’Institut Maurice-Lamontagne du ministère des Pêches et des Océans, l’océanographe physicien Peter Galbraith fait remarquer qu’une anomalie de température de l’air hivernale, d’une moyenne de 2,5 degrés Celsius supérieure à la moyenne des 30 dernières années, freine la formation du couvert de glace dans le golfe du Saint-Laurent.

Or, les mois de décembre et janvier derniers ont respectivement enregistré un mercure moyen de 2,7 et de 3,6 degrés plus élevé que la normale.

Dans ses meilleures années d’observation touristiques des blanchons, le Château Madelinot accueillait de 200 à 300 visiteurs, dont plus de la moitié provenaient du Japon, sur une période de trois semaines.