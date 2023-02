Polyamour : «On a décidé de s’ouvrir l’esprit»

Après plusieurs années à se faire offrir le même bouquet de fleurs, ou la même palette de chocolat, certains couples se tourneront peut-être, cette année, vers un mode de vie hors normes pour la Saint-Valentin. C’est le cas pour la créatrice de contenu Chloée-Mitsou Fortin, qui a été dans un couple ouvert pendant plusieurs années avec son ex-conjoint.

Celle que les internautes connaissent aussi sous le nom de Chloée FitGamer, était en relation depuis qu’elle avait 15 ans. «Après 12 ans de couple monogame, on a décidé de s’ouvrir l’esprit», a-t-elle affirmé au micro de Sophie Durocher via QUB radio. Expérimenter de nouvelles choses tout en gardant leur relation saine a été leur motivation pour déroger de leur confort de couple.

Certains couples vont opter pour du polyamour, c’est-à-dire qui implique une deuxième relation. D’autres se tourneront vers le type de relation avec expérimentations, permettant ainsi aux deux membres du couple d’essayer de nouvelles pratiques sexuelles. «C’est une question de construction de la confiance, à deux», ajoute Mme Fortin.

Possible de vivre le polyamour, même avec des enfants

Afin de permettre une certaine stabilité pour les enfants, les hommes qui se joignaient à son mode de vie l'étaient pour un bon moment. « C’étaient des relations de deux ans, un an. On bâtissait quelque chose avec lui», mentionne la tiktokeuse.

Les amants respectifs participaient même aux activités familiales avec les enfants du couple, deux jeunes de 8 et 12 ans.

«Dans l’éducation que je fais avec mes enfants, c’est de leur montrer que tu peux aimer qui tu veux par respect. [...] Je ne vais pas leur imposer un style d’amour», a déclaré Chloée FitGamer.

Stéréotypes

L’animatrice Sophie Durocher l’a questionnée sur les différentes réactions suscitées lorsque Chloée-Mitsou Fortin a parlé publiquement de son mode de vie amoureux. Mme Fortin avoue avoir reçu une panoplie de commentaires négatifs. Son conjoint et ses enfants n’ont pas été épargnés par les internautes.

«Si tu n’es pas d’accord avec le couple ouvert, jamais je ne vais te l’enfoncer dans la gorge. [...] Mais pourquoi des humains ne pourraient pas expérimenter leur amour différemment, s’est confiée la créatrice de contenu. On est né avec cette norme-là. On a vu nos parents grandir, se marier, avoir des enfants et rester ensemble même s’ils étaient malheureux pendant 40 ans.»

Est-ce que les arguments et l’expérience de Chloée-Mitsou Fortin vont vous inspirer à adopter ce mode de vie ?