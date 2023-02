Régine Laurent «écœurée des agences de placement»

Après avoir combattu les agences privées dans le réseau de la santé, Régine Laurent est sceptique du projet de loi du gouvernement puisqu’on semble vouloir seulement les limiter au lieu de les abolir.

«Je suis inquiète parce que le titre du projet de loi semble vouloir limiter les agences», dit l’ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.

Elle espère que la limitation des agences est l’une des étapes vers l’abolition.

«Je veux savoir dans quel horizon on va mettre fin aux agences de santé. Ça peut prendre trois ou quatre ans pour permettre aux nouvelles infirmières d’intégrer le marché, mais il faut donner un horizon», souligne-t-elle.

Les agences sont un problème qu’elle avait évoqué il y a près de 15 ans.

«Je suis écœurée d’entendre parler des agences de placement. En 2008-2009, j’étais présidente de la FIQ. On a monté une équipe, on a démontré au public les effets pervers des agences de placement. On est allés en cour et on a gagné», dit-elle.