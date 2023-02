Saint-Valentin: le chocolat, les fleurs et des activités très populaires à Trois-Rivières

Les fleuristes et chocolatiers travaillent d'arrache-pied pour la Saint-Valentin, alors que de nombreux commerces de Trois-Rivières ont été inondés de clients durant la journée pour leur permettre d'offrir quelques cadeaux à leur douce moitié.

Puisque le bouquet de fleurs est souvent la première idée de plusieurs pour la fête des amoureux, c'est notamment chez Gauthier Fleurs et Jardins que beaucoup se sont arrêtés durant la journée.

«Les gens se déplacent depuis ce matin. On a des clients depuis très tôt. Il y a le téléphone qui a sonné toute la fin de semaine aussi et toute la semaine passée», a raconté Lise Gauther, directrice générale de Gauthier Fleurs et Jardins.

Comme les commandes à préparer sont aussi nombreuses cette année, il a fallu concentrer tous les efforts dans l'atelier. «Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a personne qui va chômer», s'est exclamée en riant Mme Gauthier.

Les chocolats ont aussi la cote en ce 14 février. Le propriétaire de DavidChoco, récemment installé à Trois-Rivières, a même ouvert ses portes une heure plus tôt que prévu pour servir des clients.

«C'est fou. Totalement fou, mais en même temps, tout le monde vient chercher son petit bonheur et en donner, alors c'est magnifique», s'est émerveillé le propriétaire, David Gagné. Mardi, vu le constant achalandage dans son commerce, il n'était plus question de faire la confection qui a été complétée la veille.

Les restaurateurs, comme chez Angéline à Trois-Rivières, sont pratiquement complets pour la soirée. Même son de cloche pour le restaurant Le Grill, Le Buck : pub gastronomique et Le Temps d'une Pinte, qui s'attendent tous à une soirée très occupée.

Même au comptoir du Sushi Shop de Trois-Rivières, le personnel est débordé. «On a commencé depuis deux heures cette nuit et il y a des employés qui roulent notre frigo et nos commandes», a répondu une employée, Bella Faisy. Selon elle, le chiffre d'affaires d'une journée normale a été atteint pratiquement une heure après l'ouverture.

Pour terminer la journée, beaucoup ont opté pour un moment de détente. Spa, massage ou hébergement sont très populaires au Kinipi spa nordique & hébergement encore cette année.

«On est complet depuis hier matin», a fait savoir la directrice des ventes et marketing, Joannie Lefebvre.

«Ça s'étire jusqu'à ce week-end. Je dirais même en début de semaine, puis les prochains week-ends vont aussi être assez achalandés pour les petits retardataires qui ont peut-être oublié», a-t-elle dit d’un ton rieur.

C'est donc une armée de travailleurs de tous les domaines qui s'activent depuis des jours pour offrir aux amoureux une soirée romantique.