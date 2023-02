Grève générale illimitée à la STLévis: reprise des négociations mercredi

Les négociations entre la STLévis et ses 110 chauffeurs, qui sont en grève générale illimitée depuis lundi, reprennent demain (mercredi) matin. Selon le syndicat, rien n’empêche qu’une entente intervienne rapidement entre les parties.

« Si l’employeur peut mettre de l’eau dans son vin et arriver avec des offres bonifiées et acceptables, on pourrait s’entendre très vite. Ce serait très bien. Je suis très confiant là-dessus. Un peu de volonté de l’employeur et je vous annonce que le service est rétabli », a laissé tomber Alain Audet, président du syndicat des chauffeurs, mardi midi.

Le chef syndical s’adressait aux médias devant le Centre des congrès de Lévis. Un comité d’accueil, composé d’une quarantaine de chauffeurs de bus, y attendait le maire de Lévis pour lui réclamer d’intervenir pour régler le conflit en cours.

Gilles Lehouillier est allé à la rencontre des protestataires et leur a dit qu’il espérait que la table des négociations, qui reprend ses activités mercredi, en arrive rapidement à une entente.

Au son du violon

Le court échange s’est déroulé dans le clame et le respect. Les syndiqués ont toutefois envoyé une petite pique au maire en choisissant de faire jouer des airs de violon dans les haut-parleurs.

Pour eux, c’était une façon de dire au maire qu’il a « joué du violon » lors de la séance du conseil municipal de lundi soir, ont-ils expliqué.

Sans se démonter, Gilles Lehouillier a répliqué que sa priorité est que les violons soient bien accordés pour obtenir un accord satisfaisant pour les deux parties.