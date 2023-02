Un ex-cadre corrompu de SNC-Lavalin devra se constituer prisonnier

Un ancien cadre de SNC-Lavalin qui avait obtenu 28 millions $ de pots-de-vin en Libye a échoué dans sa tentative de renverser sa culpabilité. Mais mince consolation pour lui, la Cour d’appel lui a donné 18 mois de plus pour payer son amende de 24,6 millions $.

• À lire aussi: Un condo à vie pour un fraudeur de SNC-Lavalin

• À lire aussi: Un ancien VP de SNC-Lavalin se fait saisir pour 4 millions $ en actifs immobiliers

• À lire aussi: La Couronne vise le portefeuille de Bebawi

«La cour ordonne à [Sami Bebawi] de se livrer aux autorités carcérales dans les 48 heures», peut-on lire dans l’arrêt de la Cour d’appel rendu ce mardi à Montréal.

Bebawi, 76 ans, devra donc purger huit ans et demi d’incarcération pour ses crimes commis au cours des années 2000.

À l’époque, l’accusé était vice-président de SNC-Lavalin et président d’une de ses divisions. Or, à la suite d’une enquête internationale de la Gendarmerie royale du Canada, il était devenu clair que l’ex-cadre était corrompu.

«Il détournait à des fins personnelles des fonds publics [en Lybie] à l’occasion de l’obtention de contrats majeurs», peut-on lire dans la décision d’appel.

Yachts en cadeaux

Et pour s’assurer que tout aille bien, Bebawi et son complice Riadh Benn Aïssa versaient de « colossaux pots-de-vin » à plusieurs personnes, dont le fils du dirigeant libyen de l’époque Mouammar Kadhafii.

«On parle de plus de 40 millions $ remis à Saadi Kadhafi, sans oublier un yacht d’une valeur de 25 millions $ et un deuxième valant plus de 12 millions $», indique la cour d’appel.

Pour la Couronne fédérale, il était clair que Bebawi avait créé un système « de nature à altérer le libre marché libyen ». Et le jury responsable de juger l’ex-cadre semble avoir été convaincu, puisque Bebawi a finalement été déclaré coupable de fraude, recel, recyclage de produits de la criminalité, ainsi que corruption d’un agent public libyen.

Or, Bebawi contestait ce verdict, entre autres en raison d’éléments dans l’opération d’infiltration qui a permis d’étayer la preuve de la poursuite. Sa tentative a toutefois été vaine.

Par contre, le plus haut tribunal du Québec a tranché que le délai de six mois pour payer son amende était trop court.

«Il faut faire en sorte que le délinquant ait le temps requis pour rassembler les fonds, a rappelé la cour d’appel. La somme est fort imposante et le délinquant sera détenu, ce qui restreint d’autant sa marge de manœuvre.»