Un projet de loi pour encadrer les agences privées en santé déposé mercredi

Le gouvernement de François Legault déposera mercredi un projet de loi visant à encadrer les agences privées dans le secteur de la santé, a appris TVA Nouvelles.

Québec Solidaire, notamment, attend de pied ferme des mesures d'encadrement.

«Le gouvernement, et ça fait des années qu’on le dit, a complètement perdu le contrôle. On a donné les clés de la banque de sang aux vampires et ils se paient un méchant party», a déclaré le porte-parole de QS en matière de santé, Vincent Marissal, mardi matin.

