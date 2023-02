Une maison des aînés inaugurée à Lévis

Le gouvernement de la CAQ a inauguré mardi la toute première maison des aînés et alternative de la grande région de Québec, dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon, à Lévis.

Située au 540, avenue Albert-Rousseau, elle compte 120 places, dont 96 pour des personnes aînées et 24 pour des adultes avec des besoins spécifiques. Elle comporte 10 unités de 12 chambres chacune, avec toilette et douche adaptées pour chaque personne hébergée.

L’établissement, construit au coût de 73 millions $, accueillera ses premiers résidents dès le 20 février prochain. Leur arrivée se fera cependant de manière progressive, notamment en raison des défis que représente le recrutement de la main-d’œuvre.

« On va donc débuter avec deux maisonnettes, c’est-à-dire avec 24 personnes, qui vont entrer graduellement », a affirmé la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger.

Impossible de savoir pour l’instant quand la nouvelle maison des aînés, qui compte 120 employés sur les 250 nécessaires à son fonctionnement, pourra accueillir davantage de résidents.

« On travaille en parallèle avec mon collègue, le ministre Christian Dubé, pour former plus de professionnels, former plus de médecins, former plus d’employés. On est mobilisés avec le ministère de l’Enseignement supérieur et le ministère de l’Éducation. On va mettre en parallèle des programmes pour accélérer les formations, donc, ce n’est pas la pensée magique. On a des besoins, on se met en marche, on regarde vers l’avenir et on va y aller graduellement en fonction de la main-d’œuvre qui est disponible », a mentionné la ministre Bélanger.

« La population de Chaudière-Appalaches a besoin de ces places-là. On a une population qui vieillit et on a de plus en plus besoin de places d’hébergement », a indiqué le président-directeur général du CISSS, Patrick Simard.

Il s’agit de la deuxième maison des aînés à ouvrir ses portes dans la province, après celle de Sherbrooke.

En plus de celle de Saint-Étienne-de-Lauzon, une autre maison des aînés doit voir le jour en 2023 dans la région de la Chaudière-Appalaches, à Thetford Mines. Une sera également construite du côté de Saint-Martin, en Beauce.

Celles-ci font partie des 46 maisons des aînés annoncées par le gouvernement Legault, pour un total de 3480 places.