Une mère de sept enfants donne naissance à des quintuplés en Pologne

Les parents polono-britanniques de sept enfants ont donné naissance à cinq nouveaux bébés d'un coup, juste pour la Saint-Valentin, la mère déclarant mardi qu'elle se sentait «mieux que prévu» après une telle grossesse.

Dominika Clarke, déjà mère de sept enfants âgés de 10 mois à 12 ans, a accouché dimanche de quintuplés, dans un hôpital de Cracovie, dans le sud du pays.

«Nous avions prévu d'avoir un huitième enfant, mais il s'est avéré qu'il y en a bien plus», a-t-elle indiqué aux journalistes, aux côtés de son mari britannique Vince.

Les bébés sont nés par césarienne, à 29 semaines, et nécessitent une assistance respiratoire.

«Nous espérons arriver au moment joyeux de leur sortie de l'hôpital», a déclaré de son côté Ryszard Lauterbach, chef du service de néonatologie à l'hôpital de Cracovie.

Les enfants, trois filles et deux garçons, s'appellent Arianna Daisy, Charles Patrick, Elizabeth May, Evangeline Rose et Henry James.

Mme Clarke a qualifié sa grossesse de «miracle» car, selon l'hôpital les chances de concevoir des quintuplés sont de 1 sur 52 millions.

«En tant que mathématicienne, j'aime bien ce genre de statistiques», a souri Mme Clarke.

«Nous avions plus de chances de gagner au loto que d'avoir une telle flopée» de bébés.