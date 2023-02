Voici 10 milliardaires américains qui cherchent l'amour

Même les personnes les plus riches du monde peuvent être malchanceuses en amour. D'Elon Musk et MacKenzie Scott à Kim Kardashian et Tyler Perry, ces milliardaires sont toujours à la recherche d'une Valentine ou d’un Valentin.

L’argent n’achète pas l’amour, ce qui explique pourquoi bon nombre des individus les plus riches de la planète se retrouvent célibataires en cette Saint-Valentin.

Certains ont connu la douleur du divorce (une ou plusieurs fois), tandis que d'autres pratiquent la monogamie en série pendant plusieurs années avant de passer à autre chose. Il y a aussi des milliardaires célibataires avec des ex difficiles, explique Forbes.

Pour identifier certains des milliardaires américains les plus éligibles, le magazine a passé au peigne fin les rangs du Forbes 400 - des entrepreneurs technologiques innovants aux magnats de la mode impétueux en passant par les philanthropes passionnés pour trouver ceux qui n'ont pas de bague au doigt, mais qui sont ouverts à trouver l'amour.

En fin de compte, chacun de ces milliardaires éligibles a bien plus à offrir qu'un compte bancaire avec trois virgules.

Elon Musk, qui vaut 187.2 milliards de dollars américains

Un homme qui a nommé ses quatre premiers modèles Tesla S, 3, X, Y, semble n’avoir une chose en tête et avec 10 enfants, Elon Musk a certainement les chiffres pour le prouver.

Malgré trois divorces, dont deux avec la même femme, le deuxième homme le plus riche du monde est toujours à la recherche de l'amour.

Jack Dorsey, qui vaut 4.9 milliards de dollars américains

Le cofondateur et ancien PDG de Twitter de 46 ans, Jack Dorsey, a été lié à de nombreuses femmes au fil des ans, mais a généralement été privé sur sa vie amoureuse.

Lorsqu'il ne dirige pas d'entreprises technologiques, il est également massothérapeute agréé et a brièvement pensé à une carrière de créateur de mode. Un inconvénient à sortir avec Dorsey ? Oubliez les brunchs romantiques, il ne mange qu'une fois par jour le soir.

Laurene Powell Jobs, qui vaut 12.5 milliards de dollars

Veuve de Steve Jobs, qu'elle a épousé en 1991, Laurene Powell Jobs se concentre sur son travail depuis la mort de son bien-aimé en 2011.

Jobs, qui a trois enfants adultes avec le défunt cofondateur d'Apple, est sortie avec plusieurs hommes depuis la mort de son mari, dont l'ancien maire de Boston Adrian Fenty et le chef d'Eleven Madison Park, Daniel Humm, mais reste célibataire.

Passionnée de sport, elle détient 20 % de Monumental Sports & Entertainment, la société mère des Washington Wizards de la NBA, des Washington Capitals de la LNH et des Washington Mystics de la WNBA.

Pour ceux qui apprécient l'océan, Jobs possède également un super yacht de 120 millions de dollars, conçu par Philippe Starck.

Brian Chesky, qui vaut 9.1 milliards de dollars américains

Les options de vacances sont infinies avec Brian Chesky, le cofondateur et PDG d'Airbnb âgé de 41 ans.

Ancien culturiste de compétition qui aime publier des photos avec son chien bien-aimé, Chesky a été lié à l'artiste Elissa Patel ces dernières années, mais il est maintenant prêt à partager son lit.

Melinda French Gates, qui vaut 6.7 milliards de dollars américains

Bien avant d'épouser Bill Gates en 1994, Melinda French a mené une brillante carrière chez Microsoft en tant que développeuse de produits multimédias.

Après la naissance de leur premier enfant, elle a quitté l'entreprise pour se concentrer sur son travail en tant que coprésidente de la Fondation Bill & Melinda Gates, la plus grande organisation caritative privée au monde.

Malgré leur divorce en 2021, après 27 ans de mariage, le couple reste attaché à leur travail philanthropique commun même s'ils évoluent tous les deux de manière romantique.

Ken Griffin, qui vaut 32.8 milliards de dollars américains

Vous aimez un homme qui a un excellent goût en termes d’immobilier? Ken Griffin a fait fortune en dirigeant Citadel Advisors, le fonds qu'il a fondé en 1990, mais au cours des 15 dernières années, sa passion a été de collectionner des maisons trophées dans le monde entier.

Griffin, 54 ans, divorcé deux fois, possède plusieurs appartements à New York, dont un penthouse de 238 millions de dollars à Manhattan.

Il possède également quelques propriétés à Miami, ainsi que des maisons à Aspen, Hawaï, Londres et dans les Hamptons. Comme si cela ne suffisait pas, Griffin a également amassé un complexe en bord de mer de 450 millions de dollars à Palm Beach.

Mackenzie Scott, qui vaut 26.8 milliards de dollars

La romancière de 52 ans doit sa fortune à ses actions dans la compagnie Amazon, que son ex-mari, Jeff Bezos, a fondée.

Après un divorce de plusieurs milliards de dollars en 2019, Scott a semblé mettre de côté l’importance qu’elle attribuait à l'argent. En 2021, elle a épousé Dan Jewett, un ancien professeur de sciences à l'école de ses enfants à Seattle. Hélas, le couple a divorcé en janvier.

Aujourd'hui, une grande partie de la vie de Scott est consacrée à la philanthropie. En un peu plus de deux ans, elle a fait don de plus de 14 milliards de dollars à quelque 1600 organismes de bienfaisance.

Nicholas Berggruen, qui vaut 3.1 milliards de dollars américains

Autrefois connu comme étant le «milliardaire sans-abri» après avoir vendu ses appartements à New York et à Miami pour vivre dans des hôtels de luxe, Nicholas Berggruen, 61 ans, s'est assagi au cours de la dernière décennie. Il a eu deux enfants via des mères porteuses en 2016, mais ne s'est toujours pas marié. Fils d'un riche collectionneur d'art, il dirige l'Institut Berggruen.

Kim Kardashian, qui vaut 1,7 milliard de dollars américains

Kim Kardashian préfère vivre sa vie devant les caméras, dans les tabloïds et sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, s’exposer de la sorte lui rapportera de l'argent et ajoutera de la valeur à Skims, que Forbes évalue à 3,2 milliards de dollars.

Malgré un passé romantique compliqué, Kardashian, 42 ans, reste une romantique pleine d'espoir. En entrevue avec James Cordon en septembre dernier, la milliardaire a déclaré être à la recherche d’un scientifique, un médecin ou un avocat.

Tyler Perry, qui vaut 1 milliard de dollars américains

Tyler Perry a déclaré être «pauvre comme tout» avant de rejoindre les rangs de Forbes 400 en 2020. Le réalisateur, acteur, producteur et dramaturge de 53 ans a divorcé de sa femme, Gelila Bekele, après 11 ans de mariage et un enfant en 2020.

Il est resté célibataire depuis, mais est toujours un amateur d’histoires d'amour, comme il l'a prouvé lorsqu'il a autorisé le prince Harry et Meghan Markle à habiter dans sa maison de Los Angeles lorsqu'ils ont déménagé pour la première fois aux États-Unis.