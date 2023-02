Voici les 25 chansons d'amour les plus écoutées sur Spotify

Vous prévoyez une soirée romantique avec l’être cher, mais vous ignorez quelles chansons faire jouer pour créer une ambiance parfaite en ce 14 février? Le site CasinoGuardian a analysé plus de 6500 listes de lecture sur la plateforme Spotify afin de pondre l’«ultime liste de lecture de la Saint-Valentin».

• À lire aussi: En février, célébrons l’amour et l’amitié

• À lire aussi: Philippines: pour la Saint-Valentin, un maire récompense ses employés célibataires

• À lire aussi: Polyamour : «On a décidé de s’ouvrir l’esprit»

• À lire aussi: Célibataire? Voici 6 façons de célébrer la Saint-Valentin

En utilisant sept mots-clés liés tels que «amour», «romance» et «couple», le média britannique a compilé près de 852 000 chansons et a retenu les 100 plus populaires.

Écoutez l'entrevue avec Marilyn Mahotières, organisatrice professionnelle de mariage à l’émission de Richard Martineau via QUB radio :

Dans cette liste, on retrouve des classiques indémodables, mais également plusieurs œuvres récentes.

Voici le top 25 de ce palmarès :

1. I Wanna Be Yours – Artic Monkeys

2. Lover – Taylor Swift

3. Perfect – Ed Sheeran

4. All of Me – John Legend

5. Sweater Weather – The Neighbourhood

6. Can’t Help Falling in Love – Elvis Presley

7. Die For You – The Weeknd

8. Just the Way You Are – Bruno Mars

9. Call Out My Name – The Weeknd

10.Say You Won’t Let Go – James Arthur

Positions 11 à 25

11.Here With Me – d4vd

12.The Hills – The Weeknd

13.Until I Found You – Stephen Sanchez

14.Thinking out Loud – Ed Sheeran

15.Best Part – Daniel Caesar

16.Paper Rings – Taylor Swift

17.Yellow – Coldplay

18.Love On The Brain – Rihanna

19.Sure Thing – Miguel

20.I Love You So – The Walters

21.Apocalypse – Cigarettes After Sex

22.Dandelions – Ruth B.

23.A Thousand Years – Christina Perri

24.Always Forever – Cults

25.Can’t Take My Eyes off You – Frankie Valli

Pour voir l’ensemble du palmarès, cliquez ici.