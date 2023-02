À 54 ans, Marc Anthony attend un enfant avec sa copine de 23 ans

Marc Anthony et sa nouvelle épouse, Nadia Ferreira, attendent leur premier enfant ensemble quelques semaines seulement après leur mariage.

La star de la chanson et l'ancienne Miss Univers ont partagé la nouvelle dans une publication conjointe sur Instagram à l'occasion de la Saint-Valentin, mardi. Sur la photo, on peut voir le chanteur de 54 ans poser sa main tatouée sur le ventre arrondi de sa femme, tandis qu'elle pose sa propre main sur la sienne, leurs nouvelles alliances bien visibles. «Meilleur cadeau de la Saint-Valentin de tous les temps !!!», a-t-elle simplement écrit dans la légende.

Elle a ensuite ajouté en espagnol : «Merci Dieu pour cette grande bénédiction dans nos vies».

Il y a un peu plus de deux semaines, Marc Anthony et la miss de 23 ans se sont mariés lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Pérez Art Museum de Miami, en Floride.

Les amis proches du couple, dont David et Victoria Beckham, Salma Hayek, Lin-Manuel Miranda et Luis Fonsi, ont assisté à la cérémonie.

Le bébé sera le premier de la mannequin paraguayenne et le septième de Marc Anthony. Il est déjà père des jumeaux de 14 ans, Emme et Max, issus de sa relation avec sa deuxième épouse, Jennifer Lopez, de Cristian, 22 ans, et de Ryan, 19 ans, nés de son union avec sa première femme Dayanara Torres, et d'Ariana, 29 ans, et Chase, 27 ans, dont la mère est son ex-petite amie, Debbie Rosado. Il a également été marié au mannequin Shannon De Lima entre 2014 et 2016.