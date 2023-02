Drogue du viol: opération policière historique dans le Grand Montréal

Un groupe criminel québécois qualifié comme étant l’un des plus gros producteurs de GHB au Canada a été mis hors service par les policiers, tôt mercredi matin, dans la grande région de Montréal.

Au total, huit suspects devaient être arrêtés dans différentes municipalités, dont à Terrebonne, Delson, Saint-Philippe et Prévost.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Selon nos informations, les activités criminelles de l’organisation perduraient depuis 2014. En huit ans, les policiers ont établi que le réseau aurait produit une quantité astronomique de GHB, mieux connue sous le nom de la drogue du viol.

Au fil des années, les suspects se seraient procuré une immense quantité de produits chimiques et auraient produit «entre 14 millions et 43 millions de doses uniques», selon nos informations. Cela représente une valeur de revente sur le marché noir variant entre 280 et 860 millions $.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Dès l’aube mercredi, les policiers de l’Escouade régionale mixte Rive-Nord sont débarqués dans deux résidences cossues de la rue du Florilège, à Terrebonne, dont l’une était habitée par la présumée tête dirigeante du réseau criminel.

Cette opération était la phase finale d’une enquête amorcée en mars dernier. Au cours de la dernière année, plusieurs perquisitions avaient été menées, notamment dans des commerces de produits chimiques où s’approvisionnaient les présumés trafiquants.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

En avril dernier, une première vague de perquisitions avait permis la saisie de plus de 1200 litres de GHB, une arme prohibée et environ 300 000 $ en argent comptant.

Les suspects appréhendés dans le cadre de cette opération d’envergure devraient comparaître sous plusieurs chefs d’accusation, dont production de stupéfiants, possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic et gangstérisme, notamment.