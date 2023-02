Faut-il investir plus dans ses REER ou payer son hypothèque?

Avec les taux d’intérêt élevés, doit-on investir plus dans ses REER, ou privilégier son paiement d’hypothèque?

Selon Fabien Major, planificateur financier et conseiller en gestion de patrimoine chez Équipe Major, les rendements actuels sont très intéressants.

«Au niveau des REER on a quasiment le rendement d’une seule année au mois de janvier, c’est extraordinaire. On parle entre 5 % et 10% de rendement dans les investissements», explique-t-il en entrevue au Québec Matin.

Les personnes qui payent de l’impôt doivent privilégier le REER.

«Avec un taux marginal de 20-25% ou même 45%, c’est beaucoup mieux qu’un taux d’intérêt sur un hypothèque de 7%. En finance on doit toujours évaluer ce à quoi on renonce. Il faut regarder à l’horizon», détaille-t-il.

Lorsque l’inflation aura ralenti, et que la Banque du Canada aura relevé le pied sur les taux d’intérêt, les gens seront apaisés, «d’ici la fin de l’année ou l’année prochaine», ajoute-t-il.

Mais d’ici là, il propose un stratégie afin de maximiser leur investissement.

«Vous investissez dans votre REER et vous attendez votre retour et vous le déposez dans votre remboursement d’hypothèque», conseille-t-il.

Par ailleurs, si plusieurs personnes attendent à la dernière minute pour cotiser à leur REER, le planificateur financer recommande plutôt de le faire régulièrement toute l’année avec des retraits automatisés.

«Faites des cotisations automatiques avec un montant un petit plus bas que ce que vous êtes habitués à cotiser, et l’excédent vous pouvez l’accumuler dans un CELI. À la fin vous déplacez les sommes du CELI à vos impôts selon le montant auquel vous avez droit».

Par ailleurs le CELI est un outil intéressant que Fabien Major recommande d’utiliser, autant aux personnes avec un très faible revenu ou avec revenu élevé.

