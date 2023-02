Il ruine des fiançailles et pousse une femme enceinte

Une soirée de fiançailles a dégénéré dans un restaurant de Gatineau. Un groupe raconte son expérience à la Casa Grecque où le propriétaire aurait disjoncté.

Kassandra Fournel, qui est enceinte, avait réservé une surprise pour la fête de son conjoint, Alexandre, mais la soirée a rapidement pris une tournure inattendue. Le groupe explique qu’il y avait plusieurs erreurs dans leurs assiettes et qu’ils ont fait part de leur insatisfaction, mais le propriétaire a mal reçu la critique.

«Le propriétaire est arrivé sur le plancher puis il a lancé des tables et a cassé des bouteilles de vin», explique Mme Fournel. «Je souhaitais juste que mon bébé ne soit pas en danger.»

La panique générale se serait alors installée dans le restaurant bondé. Un invité aurait tenté de calmer le jeu en s’interposant pour maîtriser le propriétaire, qui, selon lui, était sorti de ses gonds.

«Quand qu’il est arrivé, il a dit “tasse-toi de là” puis il a poussé une femme enceinte. [...] Fait que là, j’ai commencé à parler plus fort et plus fort», dit Serge Desormeaux, qui se trouvait au restaurant lors de l’incident. «Graduellement, il a commencé à reculer.»

Le service de police de Gatineau a finalement été appelé à intervenir.

Dans une déclaration écrite présentée quelques jours plus tard, le propriétaire s’est excusé aux clients qui ont été victimes de ses gestes et de ses propos inappropriés. Il se dit conscient d’avoir failli à ses engagements et admet que le groupe a vécu une expérience regrettable, en deçà des attentes.

Pour leur part, la chaîne Casa Grecque affirme avoir ouvert une enquête interne et affirme qu’elle n’appuie aucunement les gestes posés par le franchisé.

La chaîne soutient qu’elle prendra les dispositions nécessaires pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise.

Malgré cette mésaventure, Mme Fournel et son conjoint se sont fiancés et filent le parfait bonheur. Chose certaine, ils se souviendront de ces fiançailles hors du commun.

«C’est sûr que ça a fait un party, mais rien n’a changé à notre relation et à notre amour», dit Mme Fournel. «Tout est bien qui finit bien.»