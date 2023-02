La dissidence à l’intérieur des rangs libéraux concernant le projet de loi sur la réforme des langues officielles continue de retenir l’attention à la Chambre des communes.

C’est maintenant au tour du ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller de se questionner sur le projet de loi C-13, après ses comparses Marc Garneau, Anthony Housefather et Emmanuella Lampropoulos.

Pour Emmanuelle Latraverse, les députés ne comprennent pas clairement les nuances du projet.

«La hantise et la crainte de plusieurs libéraux anglophones c’est que la Loi 96 ait préséance sur la Loi sur les langues officielles au Québec», explique-t-elle.

Elle ajoute cependant qu’il n’est indiqué nulle part dans le projet de loi que c’est le cas, et que plusieurs utilisent de faux arguments pour faire peur.

«On prend tous les amendements et les suggestions que le Bloc a fait, et on fait croire que c’est ça qu’on veut mettre dans le projet de loi. [...] Ils sont en train de monter le bourrichon de tout le monde», estime-t-elle.

Sa collègue Elsie Lefebvre croit que le fait que Justin Trudeau ait laissé ses députés dire «tout et son contraire, des mensonges» est inacceptable.

«Elle [Emmanuella Lambropoulos] peut dire ce qu’elle veut avec la caution morale et la bénédiction de Justin Trudeau. Je trouve ça inacceptable», soutient-elle.

Pour Mathieu Bock-Côté, cette dissidence n’a rien de surprenant.

«Les libéraux fédéraux sont fondamentalement hostiles à la Loi 101, sont hostiles à la Loi 96, sont hostiles à la langue française comme langue commune au Québec», lance-t-il.

Il dénonce que plusieurs députés renoncent à faire un compromis avec les francophones pour tenter «de ralentir notre disparition».