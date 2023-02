Être à l’affut des rabais en circulaires est une bonne façon d’économiser, mais parfois, l’inspiration manque pour savoir quoi cuisiner avec les aliments achetées.

C’est pourquoi l’émission À Vos Affaires a lancé cette semaine «Le choix du chef», un segment où un expert en cuisine donne des idées de recette pour vous aider à varier vos repas sans vider votre portefeuille.

Bien que ça sente le printemps à l’extérieur, l’hiver est encore bien installé au Québec, donc la variété de produits locaux peut venir compliquer la tâche d’une personne qui souhaite cuisiner avec des aliments d’ici.

«Quand on est en hiver, on a encore nos légumes de caveau, les betteraves, les carottes, les patates, les navets, les oignons et toutes les fines herbes qu’on fait pousser au Québec», explique Danny St Pierre, chef et consultant alimentaire. «Ce n’est pas si difficile que ça de s’approvisionner, mais il faut faire des choix en conséquence.»

Pour les amateurs de saine nutrition, Dany propose un smoothie qui s’apparente à un gruau, fait avec le paquet de fruits surgelés qui est en vente pour 4,00$ chez Super C cette semaine.

«On met une bonne cuillérée d’avoine avec la purée de fruits, un peu de jus d’orange, même de l’eau pour les gens qui n’ont pas envie d’ajouter du sucre», dit-il. «Tout ceci s’émulsionne très bien, donc ça a une belle texture, c’est bon et ça remplit.»

Pour un repas plus chaleureux, Dany suggère un gratin de pommes de terre.

«On va trancher finement la pomme de terre à la mandoline ou au couteau, on va y ajouter du blé d’Inde en crème et du jambon tranché finement», explique-t-il. «Ensuite, on ajoute de l’oignon et de la crème à cuisson et on enfourne», explique-t-il.

Le chef compare notamment cette recette à un pâté chinois modifié, qui se prépare rapidement et qui peut durer longtemps pour une famille de plusieurs personnes.

Le filet de porc est un aliment classique pour le chef, qui suggère une façon croustillante d’apprêter cette viande.

«On escalope le porc, on met un papier film par-dessus et on le tape avec le dos d’une casserole», explique-t-il. «On l'enfarine, on fait un mélange d’œufs avec un peu de lait et ensuite on le met dans de la chapelure. Avec un petit fond d’huile dans une poêle, on fait frire correctement, on ajoute une noix de beurre à la fin avec une mayonnaise citronnée et le tour est joué pour un plat économique.»

Au menu : des rabais et de bons plats à déguster!