Le festival de bateaux-dragons de Saguenay de retour

Le Festival de bateaux-dragons de Saguenay sera de retour cette année du 12 au 18 juin prochain, et l'événement ne cesse de s’agrandir.

Si un nombre record de 85 équipes ont pris part à l’événement à la Rivière aux sables de Jonquière, l’an dernier, on pourra en voir jusqu’à 120 en 2023.

Le festival comprend maintenant trois soirs de pratiques et la compétition se déroulera sur deux jours.

Pour les entreprises inscrites, il s'agit d'un prétexte parfait pour créer un esprit d'équipe et d'intégrer les immigrants, de plus en plus nombreux dans les milieux de travail.

Des participants impatients

Élodie habite la région depuis 4 ans et travaille chez CONFORMiT depuis 2 ans. Cet été, elle en sera à sa deuxième participation à la compétition.

L'an dernier, un nouvel arrivant ukrainien et sa famille ont également profité du festival.

Nouveauté cette année, le festival ajoute un volet musical. Des billets journaliers et des passeports seront vendus.

Une partie des fonds amassés lors de l’événement sont remis à la Fondation Arianne. Environ 110 000 $ ont été recueillis depuis cinq ans.