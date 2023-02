Les vêtements chauffants ont la cote au Saguenay

De plus en plus de produits pour se réchauffer font leur apparition sur le marché au Québec, dont les vêtements chauffants, et le Saguenay–Lac-Saint-Jean est l'une des destinations de choix pour ce type de produit.

Même si les vêtements chauffants sont encore méconnus de plusieurs, le bouche-à-oreille fait tranquillement son chemin au sein de la population.

«Quand il y a du monde qui vont skier au Valinois et qu'ils ont des gants chauffants, entrent dans le chalet et en parlent à leurs amis, à leurs collègues, ça fait des personnes de plus qui viennent en acheter à notre magasin», a expliqué Dave Lafontaine, gérant de l’équipement chez Sports Experts, à la Place du Royaume, dans l’arrondissement de Chicoutimi, à Saguenay.

Et cette année, il n’est pas question d'en manquer.

«On s'est pris en avance parce que les autres années, on en a vendu beaucoup, donc on essaie d'avoir assez de stock pour les clients», a-t-il admis.

Les clients intéressés ont droit à une vaste sélection allant des bas chauffants aux vestes, en passant par les mitaines, les semelles et même des sous-vêtements.

«On a les sous-vêtements qui sont tout nouveaux cette année avec notre marque mobile. C'est des sous-vêtements au niveau des pantalons et au niveau des gilets aussi. C'est sûr que quand il fait -40, c'est encore plus populaire», a expliqué M. Lafontaine.

Pas le même constat partout

Bien qu'on ait connu une période de froid extrême récemment, la saison hivernale a tout de même été particulièrement douce cette année comparativement aux années précédentes. La boutique Ultraviolet a pu le ressentir.

«Nous, on a ressenti une baisse dans ce département-là. Les gens n'ont pas ressenti le besoin de s'équiper en vêtements chauffants parce que l'hiver a été très clément avec nous», a constaté Myriam Tremblay d’Ultraviolet Sports, à Chicoutimi.

Selon elle, le fort engouement pour les sports d'hiver lors de la pandémie, suivie d'un retour à la normale, a aussi eu son effet.

«Contrairement à l'hiver passé où il y avait beaucoup plus de gens à l'extérieur, il y avait moins de monde en voyage dans le sud aussi. C'est sûr que cette année, on a vu une baisse au niveau de nos ventes pour ça», a-t-elle dit.

Et tout cela s’ajoute à l'inflation qui a poussé certaines personnes à revoir leurs priorités.

«Ça peut passer de 169,99 à 600 $ dépendamment de l'[article] qu'on prend aussi. Quand on achète des choses comme ça, il faut penser au futur. C'est quelque chose qui va durer 4-5 ans», a souligné Dave Lafontaine.