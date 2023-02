Omicron pourrait augmenter le risque de diabète

Les gens qui ont attrapé la COVID-19 à l'ère d'Omicron sont confrontés à un risque accru de diabète et de maladies apparentées, selon une étude montrant que les dangers à long terme du virus persistent depuis que la souche a commencé à se propager.

Les taux de diabète nouvellement diagnostiqué, d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie étaient plus élevés dans les 90 jours suivant l'infection à la COVID que la période précédente, selon une étude de près de 24 000 patients pendant la période de domination d'Omicron par des chercheurs du Cedars-Sinai Medical Center à Los Angeles.

Selon cette même étude, la vaccination semble aider à réduire ces risques.

Le Times rapporte qu’Omicron a été considéré comme étant un variant moins grave de la COVID par rapport aux souches antérieures, entraînant des taux d'hospitalisation et de décès inférieurs à ceux de Delta et de la souche qui est apparue pour la première fois en Chine au début de 2020.

Depuis qu'Omicron a commencé à balayer le monde fin 2021, la grande majorité des infections aux États-Unis ont été attribuées à la variante, ce qui renforce l'importance de surveiller le diabète chez les personnes qui se remettent de la COVID.

Selon Alain Kwan, qui a contribué à l’étude à titre de cardiologue, la plupart des gens devraient se faire dépister pour le diabète à 35 ans.

D'abord considérée comme une maladie principalement respiratoire, la COVID a depuis montré qu'il nuit à certains patients de diverses manières qui peuvent durer des années après l'infection.

Le diabète, qui survient lorsque le corps perd la capacité de réguler étroitement les niveaux de sucre dans le sang, peut endommager les tissus du cœur, des reins et des yeux.

Au cours de l'ère Omicron, les nouveaux diagnostics de diabète étaient près de trois fois plus fréquents chez les personnes non vaccinées après l'infection que pendant la période de préinfection.

L'hypertension artérielle, le cholestérol et les taux élevés d'autres lipides sanguins étaient presque deux fois plus fréquents après l'infection chez les personnes non vaccinées.

Parmi les personnes vaccinées qui ont contracté la COVID, le risque de diabète est resté à peu près le même avant et après l'infection, tandis que le risque d'autres maladies a diminué.

Le lien entre le COVID et le diabète, bien qu'encore mal compris, a été noté depuis le début de la pandémie. Des recherches sont nécessaires pour comprendre comment ces conditions se développent, qui est à risque et le rôle de la vaccination dans la prévention, selon les informations obtenues par le Times.