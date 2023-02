Saint-Lin-Laurentides: elle tente d'éviter les impôts sur plus de 2,5 millions $ de revenus

Une femme de Saint-Lin-Laurentides qui aurait tenté d’éviter de payer de l’impôt sur des revenus de 2,5 millions $ a finalement été condamnée à une peine d’emprisonnement et à une amende de 375 000 $.

Lise Gaudet, 61 ans, a plaidé coupable au printemps 2021 aux accusations de fraude qui pesaient contre elle.

Mme Gaudet, qui a agi depuis 2002 à titre de responsable du marketing indépendant pour la société Melaleuca of Canada Inc. recevait une commission mensuelle en fonction des achats générés par son réseau.

«Or, selon une publication de l'entreprise diffusée en 2017, Mme Gaudet a gagné plus de 2 530 150 $ de revenus depuis qu'elle agit comme responsable du marketing indépendant», a indiqué Revenu Québec dans un communiqué.

Des vérifications effectuées par Revenu Québec ont démontré que la sexagénaire n’avait déclaré aucun revenu provenant de ses commissions ni remis aucune taxe qu’elle a perçue, entre les années 2012 et 2018.

Condamnée à une amende de 375 710,89 $ et à une peine d’emprisonnement concurrente de 24 mois au provincial et 9 mois au fédéral, Lise Gaudet a porté sa sentence en appel.

Son appel a toutefois été rejeté en décembre dernier.