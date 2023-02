Sécurité des piétons: de nouveaux endroits seront réaménagés à Montréal

La Ville de Montréal va débloquer de l’argent pour que les arrondissements réaménagent eux-mêmes une centaine de lieux aux abords d’écoles et de parcs pour favoriser la sécurité des piétons.

Les travaux permettront de mettre en place des pistes cyclables, des dos d’âne ou encore de construire des trottoirs aux endroits manquants.

La Ville avait déjà commencé à réaménager les rues dans les quartiers centraux où les risques étaient plus importants, mais les arrondissements alentour pourront commencer à leur emboîter le pas.

«Il faut transformer la Ville, on n’a pas une ville qui a été planifiée pour la sécurité des piétons et des cyclistes», a rappelé Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville.

Les arrondissements pourront donc commencer des études de circulation ou encore donner des contrats pour réaliser des plans et des devis. La Ville leur octroiera les fonds nécessaires une fois le projet décidé.

Cette centaine d’interventions s’ajoute à d’autres qui sont déjà prévus par un autre programme de la Ville. À l’heure actuelle, les abords de 73 écoles sont déjà sécurisés et 50 écoles supplémentaires devraient s’ajouter en 2023.

Des changements nécessaires

À chaque annonce de réaménagement de rues, plusieurs automobilistes s’inquiètent de ne plus pouvoir circuler facilement en ville. Mme Mauzerolle assure qu’elle entend leurs craintes.

«On comprend que ça implique peut être un changement d’habitude et que ça peut être bousculant. Ceci étant dit, on ne peut pas faire de compromis sur la sécurité des gens», a-t-elle avancé.

En janvier, la mairesse Valérie Plante avait déjà annoncé de l’aménagement de saillies à l’intersection des rues Parthenais et de Rouen, dans Ville-Marie. Il s’agit du secteur où une petite fille de sept ans a été happée mortellement par une voiture en décembre dernier.

«Je sais que c’est tannant d’arriver en retard, je sais que c’est embêtant de devoir faire un détour pour pouvoir rentrer chez soi, mais ça ne sera jamais aussi grave qu’une perte de vie humaine», a fait valoir l’élue.