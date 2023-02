Semaine de relâche: «Coco ferme» en ouverture du Festival international du film pour enfants

«Coco ferme» ouvrira ce dimanche le 26e Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM) au cœur de la semaine de relâche.

Ce nouveau volet des Contes pour tous, réalisé par Sébastien Gagné, sera présenté lors d’une projection spéciale en avant-première le 19 février, au Cinéma Beaubien, et tout au long du festival, durant la semaine suivante. Il fait également partie de la sélection officielle du FIFEM aux côtés des longs métrages québécois «Jules au pays d'Asha», réalisé par Sophie Farkas Bolla, et «Katak, le brave béluga», réalisé par Christine Dallaire-Dupont et Nicola Lemay.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

La programmation complète compte plus de 75 films en tous genres provenant d’une vingtaine pays. En tout, c’est une quarantaine de courts et longs métrages qui seront présentés en salle jusqu’au 5 mars, tandis que la plateforme en ligne du festival mettra à la disposition des familles 35 films accessibles gratuitement.

Jessica Barker est de retour à la tête du jury professionnel et est accompagnée de Michael Harbauer (Allemagne), Hélène Singer (Nouvelle-Calédonie) et Andrey Hadjivasilev (Bulgarie), ainsi que du jury d’enfants composé de cinq jeunes âgés de 11 à 12 ans.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Les jurés remettront le Grand Prix de Montréal, décerné au meilleur long métrage de la compétition, le Prix du meilleur court-métrage, ainsi que le Prix d’interprétation UDA à le ou la meilleure actrice d’un film québécois. De plus, les cinéphiles pourront voter pour élire le Prix du public 2023.

Présenté en mode hybride, le FIFEM se tiendra du 25 février au 5 mars. Valérie Roberts en est la marraine.