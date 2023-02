Un trafiquant acquitté après avoir été «obligé» de transporter de la drogue en prison

Un délinquant incarcéré pour possession de stupéfiants qui s’est fait prendre avec du cannabis en détention a finalement été acquitté parce que la juge l’a cru lorsqu’il disait avoir été obligé de le transporter dans la prison.

Jonathan Lajoie, 42 ans, était détenu à la prison de Bordeaux, à Montréal, lorsqu’il a été pris avec 400 g de cannabis sur lui.

Un matin d’octobre 2019, l’accusé se rendait à l’infirmerie afin de recevoir sa dose quotidienne d’un médicament qui traite sa dépendance aux opiacés.

En chemin, il a croisé un individu qui lui a remis un paquet et une «plug», soit un petit colis de 10 cm de long par 2 cm de diamètre, entouré de ruban adhésif et généralement transporté à l’intérieur de la cavité anale. Il a alors mis la « plug » dans sa poche et le paquet dans son pantalon.

«Lorsqu’il s’assoit à l’infirmerie, le sac se dégonfle et l’odeur de cannabis envahit le local», peut-on lire dans le jugement rendu la semaine dernière au palais de justice de Montréal.

Lajoie est fouillé par des agents correctionnels et il retire alors «de son pantalon 6 ou 8 petites saucisses remplies de cannabis qu’il semble avoir dissimulées sous ses organes génitaux», précise-t-on.

Le résident de Drummondville a admis les faits, mais il a toutefois plaidé qu’il avait dû agir sous la contrainte.

Détenu menacé

Lajoie est arrivé à l’établissement carcéral au printemps 2019 afin de purger une peine d’un an pour plusieurs infractions, dont voies de fait et divers crimes liés aux drogues.

Il a rapidement été transféré dans le secteur « G 8 », car «il ne passe pas» dans le secteur précédent, selon son témoignage en cour.

Le «G 8» est un secteur violent, a mentionné Lajoie. Ce dernier y «a été tabassé, a eu le nez fêlé, et a été contraint de détacher un détenu qui avait été ébouillanté par d’autres».

Selon son témoignage, il y était considéré comme la «bonne» du secteur et devait faire les corvées des autres détenus.

Il avait notamment déjà fait le transport des paquets une dizaine de fois, mais recevait normalement le contenu à son retour de l’infirmerie.

Le jour où il s’est fait prendre, un détenu d’une cellule voisine l’avait informé qu’il devait «absolument ramener le paquet de drogue dans le secteur», car la cargaison de cette journée-là ne devait pas être interceptée.

«L’accusé comprend qu’il s’agit d’une menace», a indiqué la juge Josée Bélanger de la Cour du Québec.

Après cet incident, Lajoie a été transféré en protection, même s’il n’en avait pas fait la demande. Il y est resté jusqu’à la fin de sa sentence.

«L’accusé avait des motifs raisonnables de croire que ces menaces seraient mises à exécution, et qu’il ne disposait d’aucun moyen de s’en sortir sans danger», a indiqué la juge Bélanger en acquittant Jonathan Lajoie.