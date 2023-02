Une modernisation à 170 M$ pour l'aluminerie Alouette

L’aluminerie Alouette de Sept-Îles amorce un important projet de modernisation qui entraînera des investissements de 170 millions $ au cours des deux prochaines années.

Les fours à cuisson des anodes de la première phase de l’aluminerie Alouette, construits il y a 30 ans, seront reconstruits. Les matériaux qui les composent sont moins efficaces, notamment pour éviter les pertes d’énergie.

Le président et chef de la direction d’Alouette, Claude Gosselin, en a fait l’annonce devant une centaine de membres de la Chambre de commerce de Sept-Îles Uashat mak Mani-Utenam mercredi.

Ce projet de modernisation, qui représente le plus important de l’histoire de l’aluminerie depuis la construction de la phase 2, assurera la pérennité de l’usine selon Claude Gosselin.

Alouette a opté pour la réfection de ses fours plutôt que de s’approvisionner à l’externe.

Courtoisie

«On aurait pu acheter des anodes, a expliqué Claude Gosselin à TVA Nouvelles. Il y a d’autres usines qui achètent leurs anodes de la Chine ou ailleurs et qui n’ont pas les opérations associées à la production d’anodes. Nous, le choix des actionnaires n’a pas été ça. Ç’a été de réinvestir dans les fours à cuisson, de réinvestir et maintenir les opérations de production des anodes. C’est 170 millions $ d’investissement. C’est important, mais on a fait la démonstration que c’est rentable de le faire, que nos employés sont efficaces.»

Puisque la production d’anodes sera réduite pendant deux ans, l’aluminerie en a acheté 40 000 pour maintenir sa production d’aluminium actuelle. L’objectif du projet est de reconstruire les fours pour qu’ils puissent produire pendant trois décennies.

«Quand on construit un four comme ça, c’est du briquelage, c’est des isolants, a expliqué le vice-président Projets Spéciaux d’Alouette, Jules Côté. C’est beaucoup de matériel qu’on installe. S’il est bien assemblé et qu’on l’opère bien, l’actif va faire 30 ans. C’est extrêmement important la façon dont il sera construit pour être capable de maximiser la durée de vie de l’actif.»

Le projet mobilisera 300 travailleurs à la pointe des travaux. Plus d’une centaine d’entre eux sont des maçons qui proviendront de l’extérieur de la Côte-Nord.

Les dirigeants de l’aluminerie ont lancé un appel aux gens d’affaires pour qu’ils contribuent à aider ses sous-traitants à héberger cette main-d’œuvre dans un contexte de pénurie de logements.