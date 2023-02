Valérie Plante reconnaît l’existence du racisme systémique

La mairesse de Montréal Valérie Plante reconnaît le profilage racial et invite ceux qui l’ont vécu à «demander réparation», a-t-elle témoigné dans une action collective qui pourrait coûter 171 millions $ à la Ville.

«Le racisme et la discrimination systémiques, ça existe. Ni moi, ni la Ville ni le SPVM ne remettons ça en question. Il y a des cas et il ne faut pas le nier. C’est terrible pour ceux qui le vivent et ils doivent demander réparation», a lancé Mme Plante à la cour, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Dans un témoignage où elle a habilement évité de répondre directement à plusieurs questions, la mairesse a toutefois défendu le travail de la police de Montréal, qui est poursuivie par la Ligue des Noirs du Québec qui veut mettre fin au profilage racial de citoyens.

L’organisme, qui a intenté une action collective, réclame 171 millions $ à redistribuer à tous ceux qui ont été arrêtés pour rien, en raison de la couleur de leur peau.

Mais si Mme Plante reconnait le racisme systémique au sein de l’appareil municipal, elle insiste pour dire qu’il est «l’image de la société». Et que si elle est «solidaire» de ceux qui le vivent, cela ne veut pas dire qu’elle avoue que la police fait du «profilage systématique».

«Après 31 ans, on est encore à chercher des solutions pour contrer le racisme systématique», a-t-elle dit à la cour.

Essais-erreurs

Or, c’est justement ce que la Ligue des Noirs du Québec reproche à la Ville.

«Vous dites des mots, pourquoi pas des actes», a demandé Me Papa-Mike Diomande.

Mme Plante a répondu que des actes avaient été posés, comme d’accepter les recommandations d’un rapport sur le sujet.

«On voit une réelle volonté, on y va par essai-erreur», a-t-elle renchéri tout en admettant qu’il fallait aller plus loin ».

Par contre, elle a affirmé que jamais elle ne serait «capable de dire que la police de Montréal a des pratiques de racisme systématique».

L’avocat de la Ligue des Noirs du Québec n’en demandait toutefois pas tant. À la fin de son témoignage, il s’est dit satisfait des réponses de la mairesse, en mettant l’emphase sur sa reconnaissance du profilage racial, ainsi que le droit des personnes qui l’ont vécu de demander réparation.

La semaine dernière, le nouveau patron du SPVM, Fady Dagher, avait reconnu le profilage racial lors de son témoignage en cour.

