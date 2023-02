Aide médicale à mourir : une avancée humaniste, estime Véronique Hivon

L’ancienne députée du Parti québécois, Véronique Hivon, est très heureuse de voir qu’un projet de loi modifié visant à étendre la portée de l’aide médicale à mourir aux personnes souffrant d’Alzheimer, mais aussi à celles qui sont atteintes d’un handicap grave et incurable ait été déposé par le gouvernement Legault, aujourd’hui.

En entrevue à QUB Radio, Mme Hivon a souligné qu’elle était ravie de voir ce projet de loi de retour à l’avant-plan. Du même souffle, elle a dit que ce dernier avait été trop précipité au printemps dernier avant la fin de la dernière session.

«Je pense que la question de la demande anticipée pour des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer est une question vraiment fondamentale sur laquelle on s’est penché collectivement dans une commission transpartisane. Également, la population a été consultée. Cette question habite les Québécois et on voit qu’il y a beaucoup de gens qui souffrent dans les derniers stades de cette maladie et ils n’ont plus la capacité d’exprimer leur volonté. De faire en sorte qu’ils pourraient le faire à l’avance de manière balisée, c’est une avancée humaniste», a-t-elle mentionné au micro de Yasmine Abdelfadel.

Reconnue comme la mère de la première loi Mourir dans la dignité, Mme Hivon constate qu’il y a beaucoup d’éléments dans ce projet de loi et que d’autres enjeux vont mériter un débat. Elle a fait, entre autres, référence à un handicap neuromoteur qui pourrait être admis comme base d’admissibilité.

«Une personne handicapée de 22 ans qui a toute la vie devant elle qui souffre devrait-elle avoir accès? Il y a plusieurs points de vue là-dessus. Il faut faire le débat sans précipiter les choses. L’idée, c’est de faire les bonnes choses en lien avec les valeurs de la société.»

Rappelons que le gouvernement Legault désire aussi, dans sa nouvelle mouture, que les maisons de soins palliatifs offrent ce soin de fin de tout en permettant aux infirmières praticiennes de l’administrer.