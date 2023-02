Assurance-emploi: le nombre de prestataires observe une nouvelle baisse au Québec

Le nombre de prestataires de l’assurance-emploi au Québec a diminué au cours du mois de décembre 2022, comparativement au mois de novembre.

Au total, ce sont 87 970 Québécois qui ont bénéficié de l’assurance-emploi en décembre, soit 2010 de moins par rapport au mois précédent (-2,2 %), selon les données de Statistique Canada publiées jeudi.

C’est dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal que l’on retrouve le plus de prestataires de la province, avec 32 930 personnes en décembre (-2,9 % par rapport à novembre), suivie de celle de Québec (5460, -3 %).

La plus forte baisse d’un mois à l’autre a été observée dans la RMR de Trois-Rivières, avec une diminution de -15,1 % entre novembre et décembre pour un total de 1630 prestataires.

D’une année à l’autre, le Québec a enregistré une baisse de 44,8 % de son nombre de prestataires de l’assurance-emploi.

Une baisse généralisée

Par rapport à novembre, le nombre de prestataires de l'assurance-emploi a diminué dans six provinces en décembre. Pour un deuxième mois consécutif, la plus forte baisse a été observée en Ontario (-3,8 %; -4300). D'autres baisses ont aussi été enregistrées en Saskatchewan (-3,2 %; -400) et en Alberta (-2,8 %; -1 200).

En revanche, le nombre de prestataires d'assurance-emploi était en légère hausse à l'Île-du-Prince-Édouard (+1,8 %; +100) et en Colombie-Britannique (+1,6 %; +700) en décembre, alors qu'il a peu varié en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick.

À l’échelle du pays, 398 370 Canadiens ont touché des prestations régulières d’assurance-emploi, ce qui représente une baisse de 2 % entre novembre et décembre 2022. D’une année à l’autre, le pays a enregistré une baisse de 39,7 %.