Avions et ballons russes: un pilote de chasse nous parle

Les pilotes de chasse ont été extrêmement occupés depuis une dizaine de jours. Entre le fameux ballon chinois qui a été abattu par les Américains, les autres objets non identifiés et l’interception d’avions russes, on peut dire qu’il y avait beaucoup de travail à faire.

On a l’impression qu’abattre un ballon volant à 60 000 pieds d’altitude, c’est une tâche facile pour les avions de chasse. Or, c’est tout le contraire ! Au micro de Mario Dumont via QUB radio, l’ancien pilote de chasse et pilote acrobatique Martin Hivon a expliqué le défi.

«C’est quelque chose qui ne bouge pas. C’est comme si tu arrives en auto sur un mur. Le mur arrive vite», a-t-il dit le pilote.

À cela, il faut rajouter également qu’un ballon, ce n’est pas un objet métallique, et n’a pas de signature infrarouge. Cela rend ce type d’engin invisible aux systèmes de guidage des missiles et tout aussi invisible aux systèmes de détection des appareils.

Cette entrevue jette un regard neuf sur les difficultés que doivent affronter les pilotes de chasse qui doivent gérer une situation comme celles que l’occident vit en ce moment.