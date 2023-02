Cancer pulmonaire: la recherche à l’IUCPQ freinée par Optilab, selon des médecins

Des médecins de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec joignent leur voix aux médecins spécialistes et aux omnipraticiens et dénoncent, eux aussi, les ratés du système Optilab, qui regroupe tous les tests médicaux en un seul laboratoire par région.

Implanté il y a cinq ans par le gouvernement provincial, le projet Optilab avait pour objectif de permettre des économies et de diminuer le nombre d’heures travaillées pour améliorer le service.

Or, c’est tout le contraire qui se produit.

Jeudi matin, des médecins de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) et de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) ont dénoncé, dans une lettre ouverte publiée dans La Presse, les délais inacceptables que subissent les patients.

Catherine Bouchard

«Avec tout le recul qu'on a maintenant, on arrive au constat qu’Optilab n’atteint pas les objectifs», se désole Dr François Maltais, chef du département multidisciplinaire de pneumologie et de chirurgie à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

Il ajoute également que les gains économiques ne sont pas démontrés.

Les diagnostics de certains de ses patients sont retardés pour «des raisons aussi insignifiantes» que des délais de transport d’échantillons ou même la perte de ceux-ci.

L’analyse d’un échantillon peut prendre entre 24 h et 2 mois. Ces délais peuvent même aller jusqu’à avoir un impact sur le pronostic. Une situation insensée pour le spécialiste, alors que l’IUCPQ est doté de laboratoires pour faire ces analyses.

«Pour un patient, je peux vous dire que ça fait un monde de différences, d’attendre une journée ou deux», s’inquiète Dr Maltais.

La recherche freinée

L’IUCPQ est à la tête du réseau de cancérologie pulmonaire pour l’est du Québec, rappelle le spécialiste.

«On doit jouer un rôle de leader et on doit être exemplaire dans les soins, fait valoir Dr Maltais. Actuellement, Optilab ne répond pas à ce besoin.»

Les chercheurs de l’IUCPQ avaient le vent dans les voiles, en matière de recherche pour le traitement du cancer du poumon, cancer le plus mortel. Malheureusement, cette effervescence est grandement freinée par la lourdeur administrative d’Optilab.

«Nos équipes au laboratoire doivent pouvoir évoluer à la même vitesse que la science, mais ils ne peuvent pas dans la situation actuelle, à cause du carcan d’Optilab et sa lourdeur administrative», termine Dr Maltais.