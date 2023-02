Les adeptes du commerce en ligne n’auront bientôt plus à se priver, puisqu’une jeune entreprise québécoise offre désormais à cet effet des sacs réutilisables.

Le côté pratique des commandes en ligne peut en effet s’accompagner d’un certain montant de culpabilité, puisque l’emballage des produits, voire le suremballage, peut parfois être désespérant.

Jade Trépanier, Vincent Trépanier et Thomas Thivierge ont donc fondé l'entreprise PickPack afin de changer les choses.

Ensemble, ils ont décidé de mettre en marché des sacs réutilisables pour les commandes en ligne des usagers.

L’astuce réside d’abord dans le fait que les sacs peuvent être pliés au format lettre.

Ensuite, PickPack mise sur un partenariat avec Poste Canada, de sorte que les clients peuvent retourner les sacs dans «les boites postales rouges, dans les boites communautaires en région, ou directement en succursale. Puis en fait là l’entreprise peut réutiliser son emballage une seconde fois et ainsi de suite», détaille Jade Trépanier en entrevue à l'émission «À vos affaires».

Le cycle part toutefois du consommateur, puisque lors de sa commande, il peut choisir entre l’emballage traditionnel et l’emballage PickPack.

«Nous on est toujours dans le libre choix. Peux-être qu’un jour on va tendre que l’ensemble des emballages vont être nos emballages, mais pour l’instant, on est vraiment dans le libre choix, parce qu’il y a quand même un coût qui est lié à ça», mentionne l'étudiante au baccalauréat en communication appliqué.

Les prix peuvent par ailleurs varier.

«Notre client, c’est l’entreprise, donc on va vendre à l’entreprise, puis ensuite l’entreprise va charger le prix qu’elle veut. Nous on suggère un 2,99$, ou un 3,99$, ça va varier selon les entreprises»

Si le sac est retourné, une ristourne de 5 à 10% pourrait être offerte.

Voyez l’entrevue avec Jade Trépanier dans la vidéo ci-dessus.