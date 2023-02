Conditions «idéales» pour le Pentathlon des neiges

Après deux années marquées par l’incertitude, le Pentathlon des neiges fera son retour à pleine capacité sur les plaines d’Abraham, cette fin de semaine. Toute l’organisation est impatiente à l’idée de retrouver les foules des belles années de l’évènement.

« On est très heureux de pouvoir présenter le Pentathlon devant un maximum de spectateurs. On espère voir les gens venir en grand nombre pour participer et encourager les participants pendant la 19e édition », souligne la nouvelle directrice générale, Cynthia Paquet.

Malgré des températures printanières enregistrées et la pluie de cette semaine, l’organisation est convaincue que les conditions des pistes de vélo, ski de fond et de raquette, de patin et de course seront idéales pour amorcer l’évènement.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

« C’est certain que c’est un défi supplémentaire qui s’est ajouté cette semaine, mais nos équipes vont faire tout le nécessaire pour assurer des conditions optimales aux participants », explique la directrice générale.

Un spécialiste du domaine de la neige, le porte-parole et ancien fondeur olympique, Alex Harvey, abonde dans le même sens. « Actuellement la neige est mouillée, mais il y a un bon fond. Il va reneiger par-dessus et la machine va recycler la couche du dessous pour faire une piste en très bonnes conditions. »

Participation record

Cette année, le Pentathlon des neiges verra un nombre record de 2120 élèves du secondaire et du primaire défiler sur les pistes, lors du Tournoi invitation scolaire RSEQ-QCA.

« C’est évidemment très encourageant de voir ça, surtout à une époque où on entend dire que les jeunes sont de plus en plus sédentaires. Il faut faire plus pour promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie et le Pentathlon aide grandement dans cette mission », fait valoir le porte-parole.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Après le tournoi qui aura lieu les 21 et 22 février, la Journée multiculturelle organisée en collaboration avec l’organisme Motivaction Jeunesse permettra à de jeunes nouveaux arrivants de s’initier aux joies de l’hiver, le 23 février.

Pour tous les goûts

Parmi la vingtaine d’activités qui se tiendront au cours des prochaines semaines, on retrouve une nouveauté, soit la Course nocturne sur neige. Avec une lampe frontale et des accessoires lumineux, les participants pourront venir courir sur les plaines d’Abraham en soirée, le jeudi 23 février. Il sera possible de s’exécuter sur une distance de 1, 5 ou encore 10 km.

Les traditionnelles épreuves de pentathlon hivernal et le Défi des familles et amis auront lieux au cours du premier week-end, les 18 et 19 février.

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

Le Défi corporatif BCF Avocats d’affaires qui vise à amasser des fonds pour l’organisme Objectif forme amorcera la deuxième fin de semaine, le 25 février. Plusieurs personnalités publiques alterneront entre le vélo, la raquette, le patin, le ski de fond et la course sur une distance de 27,4 km à relais.

Les épreuves Iceman classique et ultra implantées l’an dernier feront leur retour pour clôturer l’évènement. Une centaine de participants prendront part aux triathlons de course, de ski et de patin en solo sur une distance de 25 ou 75 km.

Pour la programmation complète, consultez le site web du Pentathlon des neiges.