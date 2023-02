Depeche Mode ajoute une date à Montréal

Le groupe britannique Depeche Mode a ajouté, avant même le coup d’envoi officiel de sa tournée, une nouvelle série de concerts en Amérique du Nord, prévue pour cet automne, et Montréal en fait partie.

Le groupe intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2020 déposera ses valises de nouveau dans la métropole le 3 novembre prochain et la vente des billets débutera dans une semaine.

Par ailleurs, le groupe avait déjà annoncé son passage à Montréal le 12 avril prochain pour lequel il reste encore quelques billets disponibles.

En tout, Depeche Mode a ajouté 29 nouveaux concerts à sa tournée «Memento Mori», qui cumule maintenant 75 dates, et qui débutera le 23 mars prochain en sol américain.

Plus de 1,5 million de billets ont déjà été vendus.

Cette 19e tournée effectuée par le groupe et la première en plus de cinq ans, inclura bien entendu les classiques de Depeche Mode, ainsi que leurs nouvelles chansons parues sur l’album «Memento Mori».

Le groupe enchainera les arrêts dans les stades européens en mai, avant de revenir en Amérique du Nord cet automne. Les nouveaux arrêts incluent le Moody Center d’Austin, le Rogers Arena de Vancouver et des supplémentaires à New York au Madison Square Garden et au Barclay’s Center.

Les préventes commenceront le mardi 21 février et seront suivies de la mise en vente générale le vendredi 24 février à 10 h (heure locale). Pour plus d’informations sur l’itinéraire de la tournée et la mise en vente des billets, visite le site depechemode.com.