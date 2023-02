Détresse psychologique accrue chez les pères d’un enfant en difficultés

Les pères d’enfants avec des besoins particuliers sont significativement plus en proie à la détresse psychologique que l’ensemble des papas québécois, a révélé une étude jeudi.

Cette étude de la firme SOM, réalisée pour le compte du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP), indique que 17 % de ces pères présenteraient un indice de détresse psychologique élevé, soit 31 % de plus que l’ensemble des pères de la province.

«Autre écart préoccupant, 11 % de ces pères mentionnent avoir eu des idées suicidaires dans la dernière année, alors que la moyenne se situe à 7 % pour l'ensemble des pères. L'idéation suicidaire est généralement considérée comme le signe d'une grande détresse», a indiqué le RVP dans un communiqué.

Au total, 2119 pères, dont 907 avec un enfant qui éprouve des difficultés, ont été interrogés pour cette enquête.

Les besoins particuliers listés impliquent une incapacité physique ou un problème de santé chronique, un retard de développement global, un trouble de langage ou de la parole, un trouble de déficit de l'attention, un trouble anxieux ou dépressif, un handicap physique ou sensoriel ou un trouble du comportement.

«Cela se répercute non seulement sur leur sentiment de confiance personnel en tant que parent, mais également sur la qualité de leur relation avec leur coparent et même leur entourage. Avec, pour conséquence, un plus grand risque de détresse psychologique et une résilience plus faible», a expliqué Carl Lacharité, professeur à l’UQTR, qui a assuré la direction scientifique de l'étude.