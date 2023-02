En quoi consiste la démence fronto-temporale dont souffre Bruce Willis?

La famille de l’acteur Bruce Willis a annoncé jeudi que son état s’était aggravé et qu’il souffrait désormais de démence fronto-temporale, mais en quoi est-ce que consiste ce nouveau diagnostic?

Selon le docteur et professeur adjoint de neurologie à l’Université Emory d’Atlanta, Julien Cavanagh, il s’agit du deuxième cas de démence le plus fréquent, après la maladie d’Alzheimer.

«C’est la raison de son aphasie, qu’il nous a annoncée il y a un an et qui est un trouble neurologique qui atteint les aires du cerveau qui contrôlent le langage, explique-t-il. C’est-à-dire que ça peut occasionner une incapacité à s’exprimer ou à comprendre.»

De passage à l’émission «Le Bilan», il avance que l’aphasie progressive, contrairement à l’Alzheimer qui est souvent le résultat d’un accident vasculaire cérébral, est dite «neuro-dégénérative», car elle apparaît progressivement.

«Le tissu cérébral s’abime, c’est ce qu’on appelle une démence», dit-il.

Le docteur ajoute que l’acteur savait probablement depuis un bout de temps qu’il en était atteint.

«Souvent, on a un début qui est insidieux, continue-t-il. On cherche ses mots, on a du mal au téléphone. Pour quelqu’un comme Bruce Willis qui a des textes à apprendre, à comprendre, ça a dû l’alerter assez vite.»

L’état de santé de l’acteur risque de continuer à se détériorer au fil du temps.

«Lorsque la maladie évolue, elle finit par envahir d’autres domaines cognitifs comme la mémoire, la capacité à s’orienter, la capacité à fonctionner dans le monde physique, se faire un café», avance le professeur adjoint.

Bien qu’il n’y ait pas de remède spécifique pour cette maladie, des traitements existent sur des animaux dans l’espoir qu’un jour ils puissent s’appliquer aux humains.

Des traitements symptomatiques sont toutefois possibles pour tenter de ralentir et mitiger les symptômes.

«Le fait qu’une célébrité comme Bruce Willis vienne attirer l’attention sur cette maladie permet de stimuler [le développement de remèdes] et les familles qui vivent avec ce diagnostic au quotidien se sentent peut-être un peu moins seules, et ça c’est bien aussi», affirme le docteur.

