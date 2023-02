EN VIDÉO | Attaquée au gym, elle combat son agresseur et arrive à s’échapper

Une jeune femme de Floride n’avait pas l’intention de se laisser faire lorsqu’un homme l’a attaquée dans le gym de son complexe d’appartement où elle s’entraînait le 22 janvier dernier.

Nashali Alma, 24 ans, a laissé entrer le suspect dans la salle d’entrainement en lui ouvrant la porte, une pratique habituelle puisqu’il arrive que des locataires oublient leur clé pour y avoir accès. Elle l’avait aussi déjà vu sur place, rapporte CNN.

Dans ce cas, l’homme qu’elle a laissé entrer n’avait clairement pas l’intention de s’entraîner, rapporte le bureau du shérif de Hillsborough qui mène l’enquête.

Des caméras de surveillance ont capté toute la scène dans laquelle on voit la victime réussir à échapper à l’homme en se défendant vigoureusement.

Alors qu’elle s’entraînait, le suspect, identifié plus tard comme étant Xavier Thomas-Jones, 25 ans, s'est approché d'elle et a tenté de lui saisir la taille.

Nashali Alma crie et exige qu’il s’éloigne d’elle, mais il continue à la suivre dans le gym. Il arrive même à la plaquer au sol.

Xavier Thomas-Jones, 25 ans

La jeune femme lui résiste physiquement pendant de longues minutes dans l’espoir de l’épuiser, ce qu’elle arrive à faire tout en appelant le 911.

Elle arrive à quitter le local d’entraînement et trouve refuge dans un appartement tout près.

L’homme a rapidement été arrêté, en moins de 24 heures.

«Ne pas se laisser faire»

La jeune femme a voulu témoigner de son attaque pour dire aux femmes de ne pas se laisser faire, et de ne pas se taire.

«J’aimerais dire à toutes les femmes de toujours continuer à vous battre, vous défendre. N’abandonnez jamais. Tant que vous combattrez et vous montrez à votre agresseur que vous êtes forte et que vous n’abandonnerez jamais, je crois que c’est possible de s’échapper», explique-t-elle en entrevue à la chaine WFTS, un affilié de CNN.

Le bureau du shérif a souligné la grande détermination de la femme à se défendre, ainsi que son courage.

«J'ai été dégoûté par les gestes du suspect, de la façon dont il s’en est pris à cette jeune femme», a déclaré le shérif Chad Chronister.

«La force, le courage et la détermination de cette femme sont inspirants. Je sais que son histoire aura un impact sur la vie de nombreuses autres femmes.»

L’agresseur Xavier Thomas-Jones fait face à des accusations d'agression sexuelle, de séquestration et d'enlèvement.