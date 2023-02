Fermeture de l'aréna Jérôme-Cotnoir : des horaires parfois incertains

Une semaine après la fermeture d'urgence de l'aréna Jérôme-Cotnoir, les équipes sportives n'ont pas fini d'être relocalisées. Si aucune activité n'est annulée, la gestion des horaires demande parfois toute une logistique.

Les entraînement et les matchs de hockey qui étaient prévus à cet aréna ont été déplacés dans d’autres complexes. Jusqu'à présent, l'Organisation de hockey mineur de Trois-Rivières Ouest ne peut se plaindre de la collaboration avec la Ville et les autres organisations pour permettre à ses équipes de jouer.

«La majorité des matchs ont été déplacés au soit à Vidéotron, ou au CSAD (Complexe Sportif Alphonse-Desjardins), et les pratiques aussi», assure le président de l'Organisation de hockey mineur de Trois-Rivières Ouest, Mathieu Lemire.

Pour l'instant, la priorité demeure le Tournoi midget de Trois-Rivières Ouest, qui se poursuit jusqu'à dimanche. Les matchs sont répartis entre l'aréna Claude-Mongrain, le Colisée Jean-Guy-Talbot et le Colisée Vidéotron. Les équipes du programme sport-études de l'Académie les Estacades se partagent les glaces encore disponibles.

Dans certains cas, une plus grande flexibilité est nécessaire. Par exemple, un entraînement regroupant des élèves de la 5e et 6e année était prévu au Complexe Sportif Alphonse-Desjardins jeudi midi. Elle s'est plutôt déroulée Colisée Jean-Guy-Talbot. «Il y a une compétition qui était prévue à Jérôme-Cotnoir, qui a été déplacée vers le centre sportif Alphonse-Desjardins, donc ça nous a amenés aujourd'hui à changer d'aréna», explique l'assistant à la coordination du programme sport-études en hockey à l'Académie les Estacades, Steve Mongrain.

Les impacts de la fermeture semblent plus importants pour le patinage artistique. Le programme de sport-études de l'Académie les Estacades a été relocalisé au Colisée Vidéotron pour la majorité des entraînements. Toutefois, il aura fallu sacrifier quelques heures de glace. La suite est plus incertaine pour le Club de patinage artistique de Trois-Rivières Ouest. «On a les informations au fur et à mesure, donc une semaine après l'autre», fait voir l'ex-présidente et bénévole du Club de patinage artistique de Trois-Rivières Ouest, Hélène Bailleu.

Ces nombreux changements créent même de l'insécurité chez les patineurs et patineuses, qui se demandent ce qui va advenir de leurs activités prévues en fin de saison, tel que le spectacle de la revue annuelle. «On ne peut pas avoir cette incertitude-là pour la prochaine année, et je vous dirais même pour la fin de la saison parce que si on n'a pas ça, on n'aura pas d'inscriptions à l'automne prochain», conclut Mme Bailleu.

Pour ce qui est des travaux à l'aréna Jérôme-Cotnoir, difficile de savoir quand ils pourront commencer. L'appel d'offres n'a toujours pas été lancé par la Ville. La fermeture d'urgence est estimée de 10 à 12 mois.