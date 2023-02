À l’approche des négociations dans le secteur public, est-ce que ce ne serait pas le gouvernement qui aurait braqué les syndicats du milieu de la santé?

C’est ce que croit la jouteuse Elsie Lefebvre. Avec une offre d’augmentation de 9% sur cinq ans, alors que cette année seulement, le taux d’inflation avoisine le 7%, la proposition de la CAQ semble insuffisante, croit-elle.

«Je suis convaincue que la CAQ, que Christian Dubé, veulent offrir ce que les infirmières souhaitent pour les rendre heureuses, pour ramener les infirmières d’agences dans le réseau. [...] Donc pourquoi partir avec cette ligne du 9%? Je ne le comprends pas», lance-t-elle.

Elle croit que les deux parties devraient s’asseoir rapidement à la table de négociation pour régler la situation dans le système de santé.

Pour son collègue Stéphane Bédard, le gouvernement s’est donné tout un défi en débutant ces négociations de cette manière.

«Si nous on considère que l’on ne comprend pas, c’est certain que ceux qui le reçoivent arrivent à la même conclusion», dit-il.

Il croit que rapidement le gouvernement devra revenir à la table avec une offre plus alléchante.

Son collègue et ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette ne semble pas tout à fait d’accord.

Il estime que la manière de négocier du gouvernement est une stratégie qui s’équivaut.

«Il commence bas, et ils vont monter en fonction des conditions, et les conditions vont faire que ça ne sera pas uniforme, et ça, le syndicat ne le veut pas. C’est certain que le 9% ne restera pas 9%», ajoute-t-il.

Stéphane Bédard lui réplique cependant que le 9% du gouvernement ne donne pas réellement le signal que la négociation est prête à être entamée.