Le Canada déploiera des navires militaires au large d’Haïti

Justin Trudeau a annoncé que le Canada enverrait des navires de la Marine royale canadienne au large d’Haïti pour effectuer de la surveillance et collecter de l’information sur les activités des bandes criminelles qui déstabilisent le pays.

• À lire aussi: Assassinat de Jovenel Moïse: trois suspects plaident non coupable aux États-Unis

• À lire aussi: Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme va se rendre en Haïti

• À lire aussi: Le Canada déploie un avion militaire en Haïti

Le premier ministre en a fait l’annonce au sortir d’une rencontre privée «très productive» avec son homologue haïtien Ariel Henry dans le cadre du sommet CARICOM sur l’état des Caraïbes qui se tient à Nassau, aux Bahamas, jeudi.

«Nous savons que les éléments criminels deviennent de plus en plus sophistiqués et qu'un soutien accru est nécessaire pour mettre un terme à la circulation des drogues illicites, des armes et de la traite des personnes», a affirmé le premier ministre.

La situation justifie donc le maintien d’«une présence maritime» au large d’Haïti afin d’éviter que le chaos ne prenne de l’expansion dans la région.

À ce titre, le Canada fournira 1,8 million $ en sécurité frontalière et maritime pour lutter contre le trafic de drogue et le crime plus largement.

En plus des navires militaires, des véhicules blindés supplémentaires envoyés par le Canada devraient arriver dans les prochains jours en sol haïtien.

«De façon très urgente, il faut alimenter les capacités de la police nationale d’Haïti pour qu’elle prenne le dessus sur les gangs. Afin d’apprendre les leçons du passé, nous cherchons à renforcer les institutions haïtiennes en partenariat avec les Haïtiens et en appui à des objectifs définis par eux et dirigés par les Haïtiens eux-mêmes», a dit M. Trudeau.

Le premier ministre a aussi annoncé l’ajout de deux membres de l’élite haïtienne sur sa liste de personnes sanctionnées, qui comporte désormais 17 individus, et encouragé les états présents à la conférence à faire de même.