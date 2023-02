Non admissibles à l'aide à mourir: Des aînés oubliés s’enlèvent la vie

Malgré l’élargissement des critères d’admissibilité à recevoir l’aide médicale à mourir prévu dans le projet de loi 11, une coroner s’inquiète pour les aînés qui veulent en finir mais ne répondent pas aux critères.

Pour Kathleen Gélinas, le constat est frappant: certains d’entre eux s’enlève la vie violement en raison d’un manque d’accompagnement.

«J’ai remarqué que depuis quelques temps, des personnes âgées qui s’enlèvent la vie avaient formulé une demande d’aide médicale à mourir dans les jours ou les semaines précédentes et qui leur avait été refusée parce qu’ils ne répondent pas aux critères. Ces gens-là expriment qu’ils ont abandonné, qu’ils ne veulent plus vivre et on les laisse en plan. Il faut entendre cet appel comme un cri de détresse et les accompagner», indique la coroner.

Mme Gélinas croit qu’un meilleur accompagnement des personnes qui reçoivent un refus à recevoir l’aide médicale à mourir éviterait des drames dans bien des familles: «Dans des rapports que j’ai rendus, je recommande de mieux expliquer aux aînés pourquoi ils ne sont pas admissibles quand on leur refuse une demande d’aide médicale à mourir. Et d’emblée, il faut que ces personnes soient référées au service de gérontopsychiatrie après un refus.»