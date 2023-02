Rationalisation des effectifs média chez Québecor

Le secteur média de Québecor fera l’objet d’un plan de restructuration qui entrainera l’abolition d’environ 240 emplois, a annoncé l’entreprise en marge de la publication des résultats financiers de Groupe TVA jeudi.

Les pertes d’emplois seront réparties au sein de quatre entités, soit environ 140 chez Groupe TVA et une centaine ailleurs, notamment chez NumériQ, Québecor Expertise Médias et Québecor Contenu.

Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, a pointé plusieurs raisons pour expliquer cette décision, incluant la concurrence posée par les «multinationales de la vidéo sur demande par abonnement comme Netflix, Amazon Prime, Disney» et la «concurrence tout aussi inéquitable que déloyale pratiquée par la Société Radio-Canada».

M. Péladeau reproche à la société d’État de s’être lancée dans une course aux cotes d’écoute qui ne figure pas à son mandat, grugeant une part importante de la tarte publicitaire qui pourrait revenir aux médias privés.

«Face à ces circonstances et devant l’absence d’intervention réglementaire et gouvernementale depuis longtemps mise en évidence et pour laquelle nous avons à plusieurs reprises interpellé les pouvoirs publics, nous sommes forcés de prendre les mesures appropriées afin de rétablir la situation financière et assurer la pérennité de Groupe TVA», a déploré le dirigeant de Québecor.

En guise de solution, Pierre Karl Péladeau a appelé le gouvernement fédéral à adopter dès que possible son projet de loi C-18 visant à forcer les géants du web à rémunérer les médias pour l’utilisation de leurs contenus. Il a aussi appelé le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) à se pencher sur le mandat de Radio-Canada.

Selon les résultats financiers du Groupe TVA, l’organisation a enregistré une perte nette de 0,3 million $, malgré des revenus bruts de 171,9 millions $, au quatrième trimestre.

Des baisses de revenus ont notamment été signalées du côté de la chaîne TVA Sports, du Réseau TVA, dans le secteur des magazines et au sein du secteur des services cinématographiques et télévisuels.

Québecor est le second grand groupe de presse à couper dans son personnel en raison de la diminution de ses revenus publicitaires en quelques semaines. À la fin janvier, le conglomérat Postmedia, détenteur de plus d’une centaine de titres de presse dont le «National Post» et le «Montreal Gazette», a annoncé qu’il couperait 11 % de son personnel de rédaction partout au pays.